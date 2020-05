Avião agrícola atinge linhão da Eletronorte e deixa 10 cidades sem internet no Pará

Cabos de fibra óptica da Prodepa foram rompidos com a colisão. Equipes técnicas da Prodepa e Eletronorte trabalham na área do acidente para restabelecer a comunicação o mais rápido possível. (Foto:Reprodução)

Uma aeronave agrícola bateu, na manhã de segunda–feira (18), no linhão da Eletronorte na região de Pacajá, no sudoeste do Pará.

De acordo com a Eletronorte, com a colisão cabos de fibra óptica da Prodepa foram rompidos e deixando os municípios de Altamira, Uruará, Rurópolis, Santarém, Itaituba, Placas, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Brasil Novo e Medicilândia sem conectividade de internet.

Equipes técnicas da Prodepa e Eletronorte trabalham na área do acidente para restabelecer a comunicação o mais rápido possível.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...