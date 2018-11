Avião agrícola cai em área de mata em MT, piloto não é encontrado e FAB investiga acidente

Avião agrícola caiu em área de mata em Peixoto de Azevedo — Foto: Polícia Militar de Mato Grosso/Divulgação

Moradores chamaram a polícia depois que encontraram destroços da aeronave. Não há informações do paradeiro do piloto ou de outras vítimas.

Um avião agrícola caiu em uma área de mata no Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. De acordo com a assessoria da Força Aérea Brasileira (FAB), a queda da aeronave, de prefixo PT-GSH, ocorreu no domingo (4).

Equipes da Polícia Militar foram ao local para tentar localizar o piloto ou possíveis vítimas. No entanto, até a manhã desta segunda-feira (5) não havia indicação da localização do piloto.

Moradores e trabalhadores rurais chamaram a polícia depois que encontraram destroços da aeronave.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi chamado pois o acidente não gerou nenhum tipo de chamado por parte da corporação. Os bombeiros também receberam a informação de que a aeronave estava vazia.

Em nota, a FAB informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), vão apurar o acidente.

A investigação, chamada de ‘Ação Inicial’ é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados, fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência do acidente.

A investigação realizada pelo CENIPA tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.

