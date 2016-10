Avião agrícola cai em fazenda e piloto morre

Avião agrícola cai em fazenda de Ipiranga do Norte e piloto morre. Na tarde de hoje(07), um avião agrícola caiu próximo a fazenda Menina Linda, zona rural do município de Ipiranga do Norte-MT. Segundo informações, o piloto Paulo Formhel, 31 anos, morreu na hora. O avião que ficou totalmente destruído, era de propriedade da própria fazenda e pertencia a família Pozzobon

