avião aterriza e desaparece em nuvem de neve

A cidade de Rochester registrou a primeira nevasca neste período do ano e a pista do aeroporto ficou coberta de neve.

Rochester foi palco da primeira nevasca desta altura do ano, que deixou as ruas da cidade no estado de Nova York e o seu aeroporto cobertos de neve. Segundo o Rochester First, um meio de informação local, caíram quase oito centímetros de neve na madrugada desta quarta-feira.

Durante o dia, a cidade ficou coberta por um manto branco. Um cenário idêntico no aeroporto e que proporcionou uma imagem que tanto pode ser considerada bela como aterrorizante.

Um avião de transporte de carga da FedEx aterrizou na pista do aeroporto internacional e foi gradualmente desaparecendo numa nuvem de neve.

O momento foi captado em vídeo e como se pode ver no final do mesmo já não é possível sequer distinguir a silhueta do aparelho em meio a nuvem de neve.



Foto: Reprodução/ Redes sociais

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...