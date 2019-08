Avião Bimotor cai em Óbidos

Um avião bimotor caiu no rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, no oeste paraense, na tarde deste domingo (4). Segundo informações iniciais de testemunhas, havia dois ocupantes na aeronave, que sobreviveram. (Foto:Reprodução)

De acordo com moradores do município, o avião caiu em uma área próximo às comunidades Paru e Boto, em Óbidos, por volta das 15h30. Pescadores da área teriam avistado o avião caído dentro da água.

Ainda segundo testemunhas, um dos ocupantes está com fratura exposta em uma perna e outro com lesões graves no rosto. Uma fonte na Receita Federal esteve no local e informou que agentes da Polícia Militar de Óbidos, Oriximiná e Juruti, com apoio de agentes da Polícia Federal de Óbidos e da Força Nacional, estão no local para fazer o levantamento do acidente.

Aguardamos mais informações sobre o caso.

Com informações Dol

