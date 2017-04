Avião bimotor explode em Sorocaba e deixa dois mortos

(Foto Fornecido por Abril Comunicações S.A. soro)- A queda de um avião de pequeno porte deixou dois mortos em Sorocaba. O acidente aconteceu por volta das 15 horas desta sexta (31) no bairro Jardim Novo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu perto da pista de pouso do Aeroporto de Sorocaba. O bimotor de prefixo PPE-PB caiu instantes depois da decolagem e explodiu ao tocar o solo.

A aeronave pertence à Pousada Itapará, especializada em pesca esportiva, e era pilotada por um dos sócios da empresa, que vinha de Manaus com a namorada em direção a Ribeirão Preto. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já estão no local para investigar as causas do acidente.

Veja São Paulo

