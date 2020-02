Avião bimotor faz pouso forçado na região do rio Arapiuns, em Santarém; ocupantes estão vivos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Infraero perdeu contato com o avião na tarde desta quinta-feira (05). Minutos depois, o avião e ocupantes foram encontrados por moradores da vila São Miguel.

Um avião bimotor com piloto e três passageiros fez pouso forçado na tarde desta quinta-feira (06) em uma comunidade na região do Rio Arapiuns, em Santarém, oeste do Pará. Todos sobreviveram, mas há relatos lesões.

Era por volta das 17h quando surgiram as primeiras informações de que a Infraero havia perdido contato com a aeronave. Havia a suspeita de ela pudesse ter caído na comunidade Pajuçara, mas pouco tempo depois comunitários de Vila São Miguel, na região do Arapiuns, fizeram contato com o Niop em Santarém, informando que um avião de pequeno porque havia caído no rio, próximo à margem e que havia quatro pessoas a bordo, todas com vida.

Segundo informações do coordenador do Samu, enfermeiro Joziel Colares, uma ambulancha será deslocada para a região do Arapiuns para trazer os ocupantes da aeronave para a cidade. Na vila São Miguel, eles receberam os primeiros socorros na unidade básica de saúde.

Por G1 Santarém — PA

06/02/2020 20h07

