Avião cai após decolagem em MT, pega fogo e duas pessoas morrem

(Foto: CBM-MT)- Uma das vítimas ficou presa no avião e morreu carbonizada, e a outra foi projetada para fora. Acidente ocorreu em Primavera do Leste.

Uma aeronave de pequeno porte caiu, neste sábado (28), em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Duas pessoas que estavam no avião morreram.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa no avião e, com a queda, morreu carbonizada. A outra foi projetada para fora da aeronave.

Os mortos ainda não foram identificados. Bombeiros e peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estão no local para fazer a identificação dos corpos.

Os bombeiros também informaram que o avião caiu assim que decolou do aeroporto de Primavera.

A causa do acidente ainda deve ser investigada.

Por Lidiane Moraes, G1 MT

