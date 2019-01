Avião cai dentro de quintal de casa no Maranhão

(Foto:WhatsApp)-O avião saiu de Balsas e quando se passava por cima da cidade de Sítio Novo, o piloto detectou o problema e tentou um pouso forçado, mas não deu tempo e aeronave caiu no quintal de uma residência.

O fato aconteceu cedo da manhã de hoje, terça-feira (22). O avião serve para trabalho em produções agrícolas e tinha um carregamento para pulverizar lavouras.

O piloto não teve nenhum ferimento, assim como as pessoas que residem na casa, que só tiveram o susto na hora da queda.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações do Blog do Luis Cardoso

