Avião cai e deixa dois homens feridos em Parauapebas

Moradores do município filmaram resgate após queda de monomotor

Dois homens ficaram feridos depois da queda de um avião monomotor no bairro Ipiranga, em Parauapebas, sudeste paraense, no começo da noite deste domingo (21). Segundo informações da Polícia Militar do município, a aeronave caiu sobre uma área residencial e os moradores ajudaram no resgate das vítimas.

Eles foram encaminhadas para o Hospital Geral de Parauapebas. Pelas redes sociais, moradores do município filmaram o resgate momentos após a queda do monomotor. O Portal ORM tenta contato com o Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes), da Força Aérea Brasileira.

Fonte: ORMNews.

