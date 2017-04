Avião cai e mata quatro no norte de Portugal

Uma aeronave caiu nesta segunda-feira (17) em zona habitacional de Tires, município de Cascais. De acordo com a Reuters, quatro pessoas que estavam a bordo morreram. O avião teria explodido no ar e caído na região de um supermercado, de acordo com o jornal “Público”.

