Avião pequeno porte cai em Manaus -Avião cai e passageiros morrem em Manaus

(Foto Reprodução) – Um avião de pequeno porte caiu em Manaus, no Amazonas, nesta quarta-feira (7). Seis pessoas estavam a bordo da aeronave: cinco morreram e apenas uma sobreviveu. O acidente aconteceu no bairro União, na zona centro-sul da capital.

De acordo com o site da Band, havia uma criança de 4 anos entre as vítimas. O Corpo de Bombeiros foi enviado para o local.

Segundo o jornal A Crítica, as vítimas do acidente foram identificadas como João Jerônimo da Silva Neto, que era o comandante da aeronave, Ana Alice Gomes, de 4 anos, João Frederico, Jefferson Juarez, Henrique Tiez Neto e Ruan Lemos. Ainda não há informações sobre o sobrevivente. O piloto morreu.

O avião é um Embraer 720, da empresa “Tio Táxi Aéreo”. A aeronave partiu de decolou às 7h45 e tinha o município de Novo Aripuanã, localizado a 227 quilômetros do ponto de partida, como destino final. Ainda não se sabe as causas do acidente.

