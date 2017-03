Avião cai e pega fogo em aeroporto do Sudão do Sul

Imagens de emissoras locais mostram uma aeronave da companhia South Supreme Airlines, proveniente da capital Juba, em chamas na pista do aeroporto de Wau

Um avião com ao menos 44 pessoas caiu em um aeroporto do Sudão do Sul nesta segunda-feira (20).

Imagens de emissoras locais mostram uma aeronave da companhia South Supreme Airlines, proveniente da capital Juba, em chamas na pista do aeroporto de Wau.

A imprensa fala que podem ter feridos, mas também há relatos de que não teriam sobreviventes. O número de pessoas a bordo também é incerto, pois até o momento não foi divulgada a lista de passageiros do voo.

Todos os passageiros e tripulantes sobreviveram à queda de um avião da South Supreme Airlines nesta segunda-feira (20), durante pouso no aeroporto de Wau, no Sudão do Sul, informou um dos diretores do aeroporto, Stephen Youngule.

Segundo o representante de Wau, as pessoas conseguiram fugir por uma das saídas de emergência da aeronave antes que ela pegasse fogo. Ainda de acordo com Youngule, há entre 17 e 18 feridos, que foram levados ao hospital local.

