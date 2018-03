Avião cai em aeroporto do Nepal e deixa mortos

Aeronave, que transportava 67 passageiros e quatro tripulantes, pertence a uma companhia aérea bengalesa.

Equipes de resgate trabalham após avião cair no aeroporto de Katmandu, no Nepal, na manhã desta segunda-feira (12) (Foto: Niranjan Shreshta/ AP)

Um avião de passageiros caiu enquanto aterrissava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira (12), deixando 50 mortos, de acordo com a Reuters e Associated Press. A aeronave da companhia aérea bengalesa US-Bangla transportava 67 passageiros e quatro tripulantes.

Avião cai em aeroporto do Nepal com mais de 70 pessoas a bordo

Mais cedo, autoridades do aeroporto informaram que 17 pessoas foram resgatadas com vida da aeronave, que tinha saído de Dacca (capital de Bangladesh), de acordo com a porta-voz do aeroporto, ouvida pela agência Reuters.

Não havia brasileiros entre os passageiros. Um porta-voz da aeronave da companhia aérea US-Bangla afirmou à Associated Press que 32 dos passageiros eram de Bangladesh, 33 do Nepal, um da China e um das Maldivas. A nacionalidade da tripulação não foi divulgada.

Causas do acidente

A BBC afirma que o avião caiu do lado leste da pista do aeroporto Tribhuvan e que a aeronave pousaria às 14h20 no horário local (5h30, em Brasília), citando informações do site de monitoramento aéreo FlightRadar24.

As causas do acidente ainda são investigadas. A CNN diz, citando a administração do aeroporto, que a aeronave chegou até a pista onde ia aterrissar na direção errada.

Fotos divulgadas em redes sociais mostram que muita fumaça podia ser vista à distância. Uma pessoa, que pediu para Associated Press para não ser identificada, afirmou que a aeronave teria pegado fogo pouco antes de tocar o solo.

Avião cai em aeroporto do Nepal

A mídia local identificou a aeronave como uma S2-AGU, um Bombardier Dash 8 Q400, mas a informação não foi confirmada oficialmente. A imprensa local informou que o aeroporto foi fechado após o acidente.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...