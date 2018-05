Avião cai em Cuba com mais de 100 passageiros a bordo

A aeronave teria caído perto do aeroporto internacional José Martí, em Havana

Um avião caiu perto do aeroporto José Martí, em Havana, nesta sexta-feira (18). A informação está sendo avançada pela CubaTV. O acidente teria acontecido pouco depois do avião ter levantado voo.

Segundo a televisão cubana, o dispositivo é um Boeing 737 da companhia aérea italiana Blue Panorama que foi fretado pela Cubana de Aviación. A bordo seguiam, ao que tudo indica, mais de 100 pessoas. O voo tinha como destino a província de Holguín, no sul do país.

Ambulâncias e bombeiros estão no local. Algumas testemunhas dizem há uma bola de fogo e muita fumaça onde a aeronave caiu, informa a CNN.

Ainda não há confirmação oficial deste acidente.

