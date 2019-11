Avião cai em fazenda no Nortão e piloto morre durante transferência para hospital em Sinop

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma equipe do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) deve ser acionado para investigar as possíveis causas da queda da aeronave, que ficou completamente destruída.

O Instituto Médico Legal (IML) de Sinop confirmou que já foi acionado para fazer a retirado do corpo do hospital e fazer os exames de necropsia, mas isso só deve ocorrer após registro do óbito pela família, na delegacia de Polícia Civil.

Ele foi socorrido por funcionários da propriedade, levado em uma caminhonete e, durante, o trajeto se encontraram com um equipe médica que estava em uma ambulância. Uma fonte do hospital confirmou, ao Só Notícias, que o piloto passou por estabilização e durante a transferência para o Hospital Regional de Sinop acabou não resistindo e morrendo.

(Foto:divulgação) – Um avião agrícola Ipanema caiu, esta manhã, em uma fazenda, no município de Cláudia (90 quilômetros de Sinop), no momento que passava veneno em uma plantação de soja. O piloto, ainda não identificado, teve fraturas nos braços, pernas e na cabeça.

