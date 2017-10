Avião cai em Lucas do Rio Verde e piloto fica ferido

O acidente foi esta manhã, na área rural em Lucas do Rio Verde, a cerca de 30 km da cidade. Uma aeronave usada para pulverização agrícola caiu em uma fazenda. O piloto, ainda não identificado, foi socorrido e está no Hospital São Lucas. Uma fonte do hospital informou, ao Só Notícias, que ele chegou há cerca de 40 minutos, está sendo medicado e não há informações do seu estado de saúde.

Uma fonte informou que a aeronave não estaria carregada com produtos para fazer pulverização e que o piloto estaria fazendo um treinamento quando ocorreu a queda, na área que fica na comunidade São Cristóvão. A aeronave ficou com o trem de pouso para o alto. Ainda não é possível apontar a causa do acidente.

A ANAC -Agência Nacional de Aviação Civil- foi comunicada para fazer os procedimentos necessários. O avião seria de uma empresa que atua na região.

