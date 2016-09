Avião cai em mata de fazenda em Sorriso; dois morrem

Um avião agrícola caiu em uma região de mata, na área de uma fazenda, localizada nas proximidades do aeroporto sorrisense, no final da tarde. O piloto Maurício Seger (foto), 39 anos, acabou falecendo. A informação foi confirmada ao Só Notícias pelo tio dele, o empresário e ex-vereador Sérgio Palmasola. O corpo de Maurício está no Instituto Médico Legal em Sorriso, e será trasladado para Sinop, onde ele residia.

A outra vítima fatal é Dari Lorival Zimmermann, que também era piloto. Ele residia em Sorriso. Seu corpo também está no IML.

O perito criminal Rogério Kolzer esteve no local do acidente e confirmou ao Só Notícias, que houve as duas mortes. Kolzer afirmou que as causas do acidente serão apuradas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e que o trabalho dos peritos se resumiu em fazer a verificação dos corpos. A princípio foi constatado que as vítimas estavam dentro do avião quando os profissionais chegaram na área de mata onde houve a queda. Tiveram múltiplas fraturas. Houve um princípio de incêndio na aeronave, mas que foi controlado rapidamente e não atingindo as vítimas.

A aeronave ficou completamente destruída e com trem de pouso para o alto. Bombeiros foram chamados para prestar socorro. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve apurar as causas e responsabilidades pelo acidente.

Ainda não foi confirmado quem é o dono do avião que seria novo.

