Avião cai em Mato Grosso e um morre

Um avião agrícola caiu, esta tarde, a cerca de 80 km de Primavera do Leste, quando estava fazendo pulverização em uma fazenda com plantio de soja. O piloto acabou falecendo. Algumas pessoas viram a aeronave perder altitude, cair de fico e foram ao local para socorrer o piloto, que não resistiu. Eles apagaram as chamas.

De acordo com o Clique F5, a vítima fatal é Rogerio Moreira. Ainda não foi confirmado em qual cidade ele residia. O avião era um Air Tractor. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Um dos mais recentes acidentes com aeronave agrícola em Mato Grosso foi em setembro, em Sorriso. Conforme Só Notícias já informou, morreram dois experientes pilotos: Mauricio Segger, 39 anos, e Dari Zimmermann, 44 anos, sepultados em Sinop e Sorriso.



Fonte: Só Notícias/Editoria (foto: Clique F5)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

