Avião cai em Tangará da Serra matando duas pessoas

Um avião monomotor caiu na manhã desta quinta-feira na cidade de Tangará da Serra, matando duas pessoas. Outros dois passageiros foram levados para um hospital da cidade. Ainda não se sabe o estado de saúde deles.

Segundo as primeiras informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra, o avião caiu nas proximidades da cidade, com quatro pessoas dentro, entre o piloto e passageiros. Segundo um policial o acidente aconteceu quando o pequeno avião se preparava para o pouco em um aeroporto agrícola e acabou caindo. Não se sabe ainda os motivos.

Este militar disse que uma equipe resgatou os dois passageiros vivos levando-os para o hospital de Tangará da Serra. Ele não soube informar as condições dos passageiros Outro dois morreram entre os escombros do avião. A perícia está no local averiguando o que aconteceu e aguardando a chegada de um rabecão para o transporte dos corpos.

Por 24horasnews.com.br

