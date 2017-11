Avião cai na cidade de Goiás, e passageiros sobrevivem

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro homens estavam na aeronave e sofreram ferimentos leves. Avião pegou fogo após a queda.

Um avião caiu na tarde desta sexta-feira (10) na cidade de Goiás, localizada na região central do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro homens estavam na aeronave e sobreviveram.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o avião saiu de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em direção a Anápolis, em Goiás. Porém, caiu antes de chegar ao destino, por volta das 14h30. De acordo com os bombeiros, a queda aconteceu a cerca de 2 quilômetros do aeroporto da cidade de Goiás.

Logo após os passageiros saírem do avião, ele pegou fogo. A equipe do Corpo de Bombeiros que foi ao local já controlou as chamas.

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros explicou ainda que os passageiros estavam conscientes. Apesar de não terem sofrido ferimentos graves aparentes, os ocupantes foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade para verificação.

Os nomes dos ocupantes ainda não foram informados.

Aeronave com registro nos EUA

O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave é do modelo Kodiak 100. A FAB explicou que a matrícula do avião é norte-americana: N154KQ. Apesar de ser registrada no exterior, a aeronave tem autorização para voar no Brasil e seguia o plano de voo previsto.

Segundo informações da Federal Aviation Administration (FAA), entidade que regula a aviação nos Estados Unidos, o avião tem registro válido até agosto de 2019.

Uma equipe da FAB vai se deslocar até a cidade de Goiás para apurar as causas do acidente.

