Avião cai no Pacífico com equipe de reality show

“Pedimos que a privacidade de todos os envolvidos no Made in Chelsea, dentro e fora da tela, seja respeitado ao longo dos próximos dias.”

O avião Cessna com cinco pessoas a bordo caiu ao largo da costa de Puntarenas às 6h, hora local nesta quarta-feira (19). A guarda costeira resgatou os naufragados em um barco salva-vidas e os levou para um hospital próximo para realizar esclarecimentos com o apoio da polícia.

Dois produtores seniores e dois conselheiros técnicos foram resgatados junto com um piloto após a aeronave despencar pelo mau tempo, informou o The Sun.

As filmagens para o reality show britânico “Made In Chelsea especial na Costa Rica” foram abandonadas após um avião que transportava quatro membros da equipe de produção cair no oceano Pacífico.

