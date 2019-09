Avião cai pega fogo e mata pai filho em Guarantã do Norte no Mato Grosso

(Foto:WhatsApp) – Um grave acidente envolvendo uma aeronave de de pequeno porte caiu,no inicio da noite desta segunda-feira(16) , em uma fazenda próximo ao centro da cidade de Guarantã do Norte(MT).

Imagens, vídeos e áudio nas redes sociais divulga que na aeronave estava pai e filho, dono da Jader.Conforme áudio duas aeronaves do mesmo dono saiu da cidade de Sinop (MT) com destino a cidade de Guarantã do Norte a primeira fez pouso normal, a segunda (Bonanza) explodiu no solo e matou os ocupantes.

“A aeronave bateu no solo, pegou fogo e ficou completamente destruída”.

Conforme o áudio o avião modelo RAVE 10 pertenceria a um empresário em Guarantã dono da Jader e com ele estava o filho.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

