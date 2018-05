Avião cargueiro militar cai nos EUA e deixa cinco mortos

Aeronave caiu perto de aeroporto na cidade de Savannah, na Georgia. Avião era da Guarda Nacional de Porto Rico.

Um avião militar de carga caiu nesta quarta-feira (2) na cidade de Savannah, estado da Georgia (EUA), causando fogo e uma grande coluna de fumaça preta. Segundo a agência Associated Press, a Guarda Nacional da Georgia disse que a aeronave era da Força Aérea de Porto Rico e a queda deixou ao menos cinco mortos.

As mortes foram confirmadas por autoridades da Georgia. O Capitão Jeff Bezore da Força Aérea da Georgia disse que ele não poderia confirmar quantas pessoas estavam no avião no total.

A aeronave do modelo Hércules C-130 caiu perto do Aeroporto Internacional Savannah/Hilton Head, segundo afirmou o porta-voz Candace Carpenter à rede CNN.

“Enquanto fazia um treinamento, um avião cargueiro do tipo Hércules C-130 da Força Aérea de Porto Rico caiu por volta de 11h30 (horário local) próximo ao aeroporto internacional Savannah Hilton com cinco pessoas a bordo. Os nomes serão divulgados de acordo com a investigação. Uma comissão investigará as causas do acidente”, diz o comunicado da autoridades da Georgia.

A Guarda Nacional de Porto Rico funciona como uma força de segurança estadua e serve também como corpo de segurança do exército americano. Ou seja, pode ser acionado pelo exército americano quando necessário. Porto Rico tem o status de “Estado livre associado”, o que dá alguns direitos para seus habitantes, como a cidadania americana e a liberdade de movimento no território norte-americano, além de alguma autonomia, mas não podem votar em eleições presidenciais, a menos que residam no continente.

A Associação de Bombeiros Profissionais de Savannah postou em seu Twitter uma imagem do avião:

“Foi horrível”, disse à CNN Denver Goodwin, que trabalha num serviço de ferro velho na rua do acidente. “O chão tremeu como se uma bomba tivesse explodido. Todas as pessoas no prédio entraram em pânico”, contou.

Até o momento não há informações sobre a causa da queda. Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos não quis comentar o ocorrido para a NBC por se tratar de um avião militar.

O governador de Porto Rico, Ricardo Rossello, divulgou uma nota sobre o acidente: “Enquanto aguardamos mais informações sobre o acidente, meus pensamentos estão com os familiares dos tripulantes”.

