Avião carregado com droga é obrigado a fazer pouso forçado em MT para não ser abatido

Um monomotor foi obrigado a fazer pouso forçado, esta manhã, em uma estrada vicinal próximo a Santo Antonio de Leverger (35 km de Cuiabá). A aeronave estava carregada com drogas e corria o risco de ser abatida durante o voo. A Polícia Federal estava investigando os traficantes e contou com apoio ao helicóptero do Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer), da PM de Mato Grosso, além da FAB, que conseguiram fazer com que o piloto pousasse.

Os ocupantes da aeronave acabaram entrando em uma mata e estão sendo procurados. Não foi confirmado quantos são.

Policiais militares chegaram no local do pouso e apreenderam várias malas com uma grande quantidade de drogas – seria mais de 200 kg. O entorpecente será encaminhado para a Polícia Federal em Cuiabá onde será feita a pesagem

A aeronave foi apreendida e está sendo apurado quem é o proprietário e de onde decolou. Há suspeitas que tenha saído da Bolívia. Ela teve várias avarias na fuselagem, durante o pouso forçado. A hélice, por exemplo, acabou atingindo a cerca de uma fazenda. O trem de pouso dianteiro quebrou.

Fonte: Só Notícias/Editoria (fotos: divulgação)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...