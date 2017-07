Avião com deputados faz pouso de emergência na BR-163

Um avião monomotor que levava o deputado federal Zé Geraldo (PT), e o Deputado Estadual Airton Faleiro (PT), fez um pouso forçado agora pouco na chegada da cidade , eles decolaram de Itaituba. (imagem Ilustrativa)



O avião sofreu uma pane no motor e o piloto teve que aterrissar na rodovia federal. Por sorte ninguém ficou ferido após o sinistro.

A aeronave modelo Bonanza estava no comando do Piloto Progressense Daniel, os deputados elogiaram a coragem do piloto em fazer o pouso com segurança e protegeu a integridade dos passageiros.

Os Deputados estavam em Itaituba e seguiam para Novo Progresso para participar da data comemorativa ao dia do Garimpeiro que vai ter um Show do cantor Amado Batista.

O pouso não passou de um susto, passageiros piloto passam bem não ouve danos na aeronave.

Aguardem mais informações…

Por Jornal Folha do Progresso

