Avião com empresário de Novo Progresso cai em fazenda em Mato Grosso e piloto morre

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar confirmou, que um avião Embraer EBM-810D caiu, hoje, por volta das 12h30, numa área de plantio de uma fazenda, localizada a cerca de 70 quilômetros do centro de Nobres (123 km de Cuiabá).

Conforme informação apuradas pelo Jornal Folha do Progresso na aeronave estava o dono da “Link-Belt” em Novo Progresso. O Avião tinha como destino a cidade de Novo Progresso.

Um tenente da PM informou que o piloto morreu ainda no local e ficou preso aos destroços do bimotor, foi retirado e encaminhado ao IML. Sua identidade ainda não foi confirmada.

Ainda de acordo com o militar, foi constatado preliminarmente pelos policiais que o avião estava carregado de peças de maquinários agrícolas. Com o impacto, a aeronave ficou com o trem de pouso para cima e não pegou fogo. Começa a ser apurado se o piloto tentou pouso de emergência. Na área onde houve o acidente recentemente foi colhido milho.

A Polícia Civil analisou o local bem como a Politec.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião tinha capacidade para decolagem com peso máximo de 2.155 quilos, estava com Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até janeiro de 2021 e não tinha permissão para operação de táxi aéreo.

Ainda não foi informado de qual cidade o avião decolou e para onde iria.

Por: Jornal Folha do Progresso Com informações Só Notícias/Cleber Romero

