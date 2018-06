Avião com mais de 400 kg de drogas apreendido em Mato Grosso; um morto em tiroteio

(fotos: assessoria) – Um bimotor carregado com cloridrato de cocaína foi apreendido, esta manhã, no município de Denise (80 km a Tangará da Serra). Os policiais Gefron, Polícia Federal e Ciopaer estavam monitorando traficantes que estavam em um carro, a espera do avião pousar com a droga. Quando iniciaram a abordagem, os criminosos reagiram atirando. A estimativa inicial era de 300 kg. A pesagem foi concluída há pouco e foram confirmados 420 quilos.

Um dos criminosos foi baleado em troca de tiros. O comandante do Ciopaer, tenente coronel Juliano Chirilo, informou que a “aeronave saiu do Brasil para Bolívia e estava retornando, sem plano de voo, porém, já estava sendo monitorada pela Polícia Federal. Quando desceu o piloto reagiu, trocou tiros com a policia e foi baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu”.

As equipes estão, neste momento, fazendo buscas em uma mata onde entraram outros criminosos. Não foi confirmado quantos envolvidos fugiram.

A carga apreendida será encaminhada para a Polícia Federal em Cáceres que concluirá a investigação

Fonte: Só Notícias/David Murba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...