Avião com meia tonelada de cocaína é interceptado pela FAB em Mato Grosso

Segundo a FAB, o bimotor é o mesmo que, em de março de 2017, foi interceptado pela Aeronáutica. Naquela ocasião, o piloto foi preso pela Polícia Militar, após fazer pouso forçado na pista de uma empresa no setor industrial em Campos de Júlio, a 692 quilômetros de Cuiabá. Ele estava com a licença para voar irregular e tinha mandado de prisão em aberto por roubo. A polícia suspeitava ainda que o bimotor estava sendo usado para o tráfico porque foram achadas lonas de proteção de drogas.

O piloto não obedeceu e jogou o bimotor perto da estrada. As aeronaves da FAB faziam parte da operação Ostium, que reforça a vigilância no espaço aéreo nas fronteiras.

