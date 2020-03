Avião com oito passageiros pega fogo em aeroporto nas Filipinas

Por:Agência Estado 29.03.20 13h35 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A aeronave pegou fogo ao chegar no fim da pista de decolagem, disse Ed Monreal, gerente do aeroporto.

Um avião que transportava oito pessoas pegou fogo neste domingo, 29, enquanto tentava decolar do aeroporto de Manila, capital das Filipinas, com destino ao Japão. Segundo autoridades locais, todos os passageiros morreram.

