Avião com ouro que saiu de Novo Progresso é preso no Mato Grosso- Apreensão avaliada em R$ 2,8 milhões

Operação apreende R$ 2,8 milhões em ouro em aeroporto em MT(Foto:Reprodução)

A Polícia Militar de Barra do Garças (509 km de Cuiabá), juntamente com a Polícia Militar de Goiás e Polícia Federal realizaram a apreensão de 16 kg de ouro avaliado em R$ 2,8 milhões, de acordo com a cotação do ouro de hoje, na manhã desta terça-feira (28).

O fato ocorreu após informações interceptadas pela PM-MT de que uma aeronave estaria pousando no aeroporto de Aragarças-GO, cidade vizinha a Barra do Garças, com carga ilegal. Abordagem inicial ocorreu pela PM-GO, tendo a PMMT chegado em apoio posteriormente, constatando que a aeronave iria realizar abastecimento estava transportando 16,635kg de ouro sem procedência, além de R$ 4.700 em dinheiro.

O piloto W.D.M.A. de 35 anos, informou aos policiais que presta serviço para uma empresa proprietária da aeronave (Neiva EMB-711ST de prefixo PTRRB) e que decolou da cidade Novo Progresso-PA e tinha como destinho a cidade de São José do Rio Preto-SP.

O suspeito foi detido e conduzindo para a Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças, onde poderá responder por crime de usurpação mineral previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91.

