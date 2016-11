Avião com time da Chapecoense cai e mata 25, diz prefeito de Medellín

BOGOTÁ — O avião com a equipe da Chapecoense sofreu uma queda perto do aeroporto internacional de Medellín na madrugada desta terça-feira. Segundo o prefeito de Medelín, Federico Guitiérrez Zuluaga, ao menos 25 pessoas morreram no acidente e cinco foram resgatadas com vida. A aeronave da companhia Lamia com 72 pessoas a bordo e nove tripulantes perdeu contato com a torre de controle ao sobrevoar o município de La Ceja, perto de Medellín, no noroeste da Colômbia, por volta de 22h15 (hora local). O avião teria sofrido falha elétrica.

Os jogadores decolaram do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na segunda-feira e chegaram a fazer escala técnica em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, antes de seguir para seu destino. A delegação da Chapecoense teve que mudar seu plano de voo por uma decisão da autoridade da aviação brasileira, que o impediu de se ir para Medellin em um avião fretado.

A operação de resgate no local do acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia foi suspensa nas primeiras horas da manhã desta terça-feira devido à forte chuva na região, informou o aeroporto de Medellín. A Aeronática da Colômbia informou que instalou um centro de controle no aeroporto de Medellín por conta do acidente.

O prefeito de Medellín disse através de seu perfil no Twitter que a prefeitura disponibilizou a rede de hospitais e enviou uma equipe do Departamente Administrativo de Gestão de Risco e Desastre ao local do acidente.

A equipe da Chapecoense disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra Atlético Nacional, na quarta-feira, em Medellín.

A Confederação Sul-americana de Futebol, por meio de nota, confirmou que foi notificada por autoridades colombianas sobre o acidente envolvendo a aeronave que transportava a equipe da Chapecoense. No comunicado, a Conmebol lamenta o ocorrido:

” A família Conmebol lamenta enormemente o ocorrido. Todas as atividades da confederação estão suspensas até um novo aviso”, consta em um trecho da nota.

Ainda de acordo com o comunicado, o presidente da confederação, Alejandro Domínguez, está a caminho de Medellín.

Um vídeo publicado na página da Chapecoense em uma rede social mostra a equipe e os jogadores do time no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, momentos antes do embarque. No registro, o gerente de futebol do clube, Cadu Gaúcho, afirmou que essa seria a viagem “mais importante do clube até agora”.

— A cada ano que passa a gente vai conseguindo marcar a história do clube. A gente espera que, novamente, numa final inédita sul-americana, a gente possa fazer um primeiro jogo muito bom — disse ele no vídeo.

Em seu perfil no Twitter, o Atlético Nacional lamentou o acidente e prestou solidariedade a Chapecoense: “Nacional lamenta profundamente e se solidariza com @chapecoensereal por acidente ocorrido e espera informação das autoridades.”

Nacional lamenta profundamente y se solidariza con @chapecoensereal por el accidente ocurrido y espera información de las autoridades.

— Atlético Nacional (@nacionaloficial) 29 de novembro de 2016

Clube fundado em 1973, a Chape fez história ao se classificar para a decisão da Sul-Americana logo na sua segunda participação a uma competição internacional.

O ‘Verdão do Oeste’, que disputa a Série A do Brasileirão desde 2013, eliminou gigantes do futebol argentino, como o Independiente, recordista de títulos na Libertadores, nas oitavas de final, e o San Lorenzo, campeão continental em 2014, nas semifinais.

