Avião da Aeroméxico com 101 pessoas sofre acidente em Durango, no México

Aeronave era do modelo Embraer 190. Secretário de Transportes do México diz que voo levava 97 passageiros e quatro tripulantes.

Um avião da Aeroméxico, modelo Embraer 190, sofreu um acidente nesta terça-feira (31) nas imediações do Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. De acordo com a companhia aérea, o acidente ocorreu por volta das 18h09, no horário de Brasília.

Autoridades de segurança locais disseram que 85 pessoas ficaram feridas. Dois estão em estado crítico, afirmou a agência Reuters. A Associated Press, na última atualização, disse que, dos feridos, 49 estão hospitalizados. Já a Efe, citando o porta-voz da Secretaria de Saúde do estado de Durango, Fernando Ros, diz que são 80 feridos, 12 deles em estado crítico.

Havia 101 pessoas na aeronave: 97 passageiros e 4 tripulantes.

Em nota, a Embraer afirmou lamentar o acidente. “A Empresa já se colocou à disposição das autoridades aeronáuticas para auxiliar nas investigações e uma equipe de técnicos da Embraer prepara-se para deslocar-se para o local do acidente”, disse.

O governador do estado de Durango, Jose Aispuro, disse a jornalistas que o avião abortou a decolagem devido ao mau tempo. A aeronave, então, teria varado a pista e se incendiado. Não se sabe, porém, se o Embraer chegou ou não a sair do solo, ainda na pista.

Tanto o governador do estado quanto um representante da Defesa Civil informaram, cerca de uma hora depois do acidente, que não foram registradas mortes no local da queda. A secretaria de Saúde de Durango afirmou que 18 feridos foram atendidos no “Hospital General 450”.

O voo que sofreu o acidente foi o AM2431, da subsidiária Aeroméxico Connect, com destino à Cidade do México. A viagem deveria levar cerca de uma hora e 20 minutos em um avião modelo Embraer 190 – fabricado no Brasil em 2008 – com capacidade para 100 passageiros.

A companhia aérea operava o avião desde 2014 com a matrícula XA-GAL. De acordo com sites de monitoramento aéreo, esse foi o quinto voo daquela aeronave nesta terça, todos de ou para a Cidade do México.

A administração do aeroporto informou, pelo Twitter, que o acidente ocorreu devido às condições meteorológicas em Durango. A avaliação ainda é preliminar, e a perícia ainda deve informar as causas.

O governador do estado de Durango, José Aispuro, disse, pelo Twitter, que solicitou equipes de segurança e de emergência para prestar atendimento no local do acidente. Em entrevista à imprensa local, Aispuro relacionou o acidente com uma tempestade que caía na região, corroborando com a versão apresentada pela administração do aeroporto.

Assim como Aispuro afirmou em seu perfil no Twitter, outras autoridades locais apontaram que não foram verificadas mortes no local do acidente. À agência Reuters, um porta-voz da Defesa Civil de Durango disse não haver registro de mortos.



Resgate dos feridos

Fumaça

O jornalista Luis Ernesto Lozano, do Canal 10 Durango, postou em seu perfil no Twitter fotos que mostram fumaça que seria do avião acidentado.

Também pelo Twitter, outros jornalistas e moradores da região registraram o incêndio no avião. Segundo pessoas que estavam no local, chovia forte em Durango no momento do acidente.

