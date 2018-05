Avião da FAB cai durante treinamento no Rio de Janeiro

Fonte: FOLHAPRESS Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os pilotos conseguiram ejetar a aeronave antes de o jato atingir o solo, segundo motoristas que presenciaram o acidente. Um avião de caça da Aeronáutica, do tipo F-5, teve uma pane na manhã desta quinta-feira (24) e caiu na cidade de Itaguaí, região metropolitana do Rio. Segundo a Força Aérea, o avião teve um problema pouco depois de decolar da base de Santa Cruz, na zona oeste da capital.

You May Also Like