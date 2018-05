Avião de pequeno porte cai em área de mata próximo ao Aeroclube de Manaus

Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na manhã desta terça-feira (22) em uma área de mata nas proximidades do Aeroclube de Manaus, por trás da avenida Torquato Tapajós e do depósito das lojas Ramsons, bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital. Segundo o Corpo dos Bombeiros, não houve vítimas fatais no acidente.

Segundo apuração do Portal A Crítica, a aeronave acidentada é um modelo Cessna 208B matrícula PTFLW de propriedade da Amazonaves Táxi Aéreo. Segundo funcionários do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes entrevistados pela reportagem, o avião decolou do Eduardo Gomes às 9h47 com destino ao Aeroclube de Manaus. A aeronave caiu e entrou em chamas quando tentava aterrissar. Ainda conforme funcionários do aeroporto, o avião fazia um trajeto de translado e, no momento da decolagem, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes funcionava com uso de instrumentos, um procedimento padrão para quando o céu está nublado e com nuvens baixas.

Clóvis Martiny, de 55 anos, foi socorrido e encaminhado em veículo particular para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, segundo a Secretaria de Saúde.

Fonte: Anderson Pantoja – Portal Bure

