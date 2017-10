Avião do Greenpeace cai no Amazonas; uma pessoa morre

Uma aeronave da Organização Não Governamental (ONG) Greenpeace caiu na manhã desta terça-feira (17) na região do Arquipélago de Anavilhanas, próximo ao município de Novo Airão, no Amazonas. Cinco pessoas estavam a bordo, uma morreu.

De acordo com o Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Serpa 7), o acidente ocorreu por volta das 11h. O avião é um modelo Cessna 208, anfíbio.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que está iniciando processo de investigação. Serão feitos registros fotográficos, partes da aeronave serão retiradas para análise e serão colhidos relatos de testemunhas e documentos.

O Greenpeace informou que está de luto e concentrando todos os esforços na prestação de assistência às vítimas e suas famílias. A ONG também disse que vai colaborar com os órgãos competentes que estão investigando o fato.

Por Terra

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...