Avião é Roubado em Garimpo

Uma aeronave prefixo PT-KQP foi roubado na tarde desta terça-feira(24) no Cripurizão município de Itaituba. A informação veio via redes sociais e pede para repassar a noticia. Conforme a informação aeronave pertence ao Senhor Zé Altino. Aguardem mais informações..

