Avião faz decolagem forçada, atinge vaca e parte ao meio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo os relatos dos moradores da região, a vaca apareceu na pista na decolagem e colidiu com o trem de pouso, momento em que o avião se partiu em duas partes. Ela foi arremessada com o impacto e morreu.

Um avião de pequeno porte bateu em uma vaca e se partiu ao meio no momento da decolagem na zona rural de Jordão, no interior do Acre.

Dois passageiros, além do piloto, estavam no avião, mas ninguém teve ferimentos graves – ( Foto: Reprodução)

You May Also Like