Avião faz pouso de emergência em rodovia de MT

Um avião fez hoje um pouso de emergência perto do Garapu, interior de Canarana. Segundo as primeiras informações de internautas, o avião voava de Sinop para Água Boa.

