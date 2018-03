Avião faz pouso forçado em Creporizão

Avião faz pouso forçado na região de Creporizão distrito de Itaituba (Fotos Divulgação)

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (28); segundo informações ninguém ficou ferido.

As informações ainda são poucas, a princípio um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na comunidade de Creporizão em Itaituba na tarde desta quarta-feira (28).

De acordo com informações, durante a decolagem do avião, um animal invadiu a pista e a aeronave colidiu contra o mesmo arrebentando o trem de pouso. O piloto precisou sobrevoar a comunidade e encontrar uma forma de pousar em segurança.

Felizmente o piloto, conhecido por Cascalho, realizou o pouso com sucesso e ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais.

