Avião fica destruído após acidente durante pouso em Ourilândia do Norte

Imagens registraram o momento do acidente. Quatro pessoas estavam no avião.

Um acidente com um avião de pequeno porte foi registrado nesta terça-feira (3), no momento do pouso em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará.

O caso ocorreu em uma pista que fica dentro de uma área de garimpo, na zona rural do município. Imagens de celular registraram o momento em que monomotor derrapa na pista de terra e depois gira.

Apesar dos danos, de acordo com as informações da direção do Aeroporto de Ourilândia, nenhum dos quatro passageiros teve ferimentos graves.



Por G1 PA — Belém

03/12/2019 17h48

