Avião militar cai na Rússia com 39 pessoas

Foto Fornecido por New adVentures, Lda. – Um avião militar IL-18 do Ministério da Defesa da Rússia caiu na região de Yakútia com 39 pessoas. Segundo informações preliminares, 16 pessoas estão gravemente feridas.

O Ministério da Defesa russo informou que todos os passageiros e membros da tripulação estão vivos, sendo que dezesseis pessoas sofreram ferimentos graves. Anteriormente, uma fonte militar havia informado à agência RIA Novosti que apenas cinco pessoas haviam sobrevivido.

“23 pessoas estão hospitalizadas após o acidente na república de Yakútia. 16 estão em estado crítico”, acrescentou o Ministério da Defesa.

A causa do acidente pode estar relacionada com erro de pilotagem e condições ruins de tempo. Após a queda, o avião se partiu em três pedaços, não havia fogo.

Três helicópteros MI-8 da aviação russa e do Ministério para Situações de Emergência foram enviados ao local do acidente. Com informações do Sputnik Brasil.

Notícias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

