Avião monomotor cai em área de garimpo

A aeronave levava peças de motores e um passageiro e não conseguiu subir após decolagem caiu poucos minutos da pista e explodiu, o piloto morreu carbonizado o passageiro foi resgatado com vida e transferido as presas para hospital em Itaituba.

Aeronave decolou de Cripurizão distrito de Itaituba oeste do Estado, com destino a garimpo na região.

(Fotos WhatsApp) -De acordo com a informação a e aeronave decolou da pista do “Cripurizão”.

