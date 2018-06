Avião monomotor cai em lago de Parauapebas, no PA, e fica destruído; piloto e passageiro sobrevivem

Piloto e passageiro sofreram apenas escoriações pelo corpo e foram socorridos por pessoas que estavam próximo ao local. (Foto: Reprodução/TV Liberal)

Depois que se recuperou do susto, o piloto, empresário da cidade e dono do avião, acionou um guincho na tarde deste domingo para retirar a aeronave submersa. Apesar de ter caído na água, o monomotor ficou completamente destruído.

Um avião de pequeno porte foi retirado pelo dono do fundo de um lago em Parauapebas, no sudeste do estado, na tarde deste domingo (24) depois de cair na tarde deste sábado (23). O próprio dono, um empresário da cidade, pilotava o monomotor junto com um outro passageiro, mas os dois não tiveram ferimentos graves. O empresário acionou um guincho na tarde deste domingo para retirar a aeronave submersa. Veja o vídeo:

Dono de aeronave manda retirar do fundo do lago avião que caiu quando ele pilotava

Apesar de ter caído na água, a aeronave ficou totalmente danificada. O lago fica na entrada de Parauapebas e é bastante frequentado por banhistas, principalmente aos domingos. Pessoas que estavam próximo ao lago na hora do acidente ajudaram a socorrer o piloto e o passageiro, que tiveram apenas escoriações pelo corpo e foram levados para uma UPA que fica próximo ao local.

Ainda não se sabe se o que ocasionou a queda foi uma pane no motor ou uma falha humana. O G1 aguarda um posicionamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).

Um morador registrou com o celular o momento em que as vítimas ainda estavam na água. Ele chegou a narrar o que via: “gente, acabou de acontecer um acidente aqui no lago. Um avião foi dar um rasante aqui e não deu conta e caiu dentro do lago. Olha os dois rapaz lá e o avião lá submerso”. Veja o vídeo:

Avião cai em lago em Parauapebas

