Avião monomotor desaparece em pouso no Rio Tapajós e operação é montada para localizá-lo, no Pará

Paulo Viana estava na aeronave e fez pouso forçado no Rio Tapajós — Foto: Paulo Viana/Facebook/Reprodução

Aeronave havia decolado há poucos minutos do Aeroporto Wilson Fonseca, em Santarém, quando piloto entrou em contato com a torre de controle e informou sobre o pouso de emergência.

Um avião monomotor despareceu após um pouso de emergência no Rio Tapajós na tarde desta terça-feira (12). A aeronave havia decolado do Aeroporto Wilson Fonseca, em Santarém, no oeste do Pará, e minutos depois o piloto acionou a torre de controle e informou sobre problemas no avião.

O modelo da aeronave é um Cessna 210 e, de acordo com informações apuradas pelo G1, havia apenas o piloto dentro da aeronave, identificado como Paulo Viana, que iria fazer um pouso na praia de Pindobal, no município de Belterra.

Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil foram deslocadas para a área e montaram uma operação para localizar o avião e o piloto. O chamado foi feito pelo Núcleo Integrado de Operação que informou que a aeronave de pequeno porte tinha apresentado problemas e feito o pouso de emergência.

Às equipes, moradores relataram que viram o avião descer rápido próximo à ponta do Muretá, que fica na faixa de areia das praias de Alter do Chão.

Comunicação pós-pouso

Após o pouso, Paulo conseguiu ligar para um amigo e informar a localização de onde o pouso ocorreu. O piloto disse ainda que estava bem, não tinha ferimentos, e que aguardava resgate às margens do rio.

Por G1 Santarém — PA

12/11/2019 17h50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...