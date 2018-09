Avião onde estava candidato a senador do MT apresenta problemas e pousa de barriga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Avião onde estava candidato a senador Nilson Leitão apresenta problemas e pousa de barriga (foto: Biro Curado) – O bimotor onde estava o deputado Nilson Leitão (PSDB), candidato ao Senado, teve problemas no trem de pouso, há cerca de uma hora, na região Araguaia e pousou de barriga no aeroporto em Água Boa (750 km de Cuiabá). O suplente de deputado Adalto de Freitas (Daltinho) também estava na aeronave, dois assessores de Leitão e o piloto. Ninguém se feriu.

