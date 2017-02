Avião pega fogo em aeroporto de Nova York

Uma aeronave da companhia Argentina Airlines incendiou-se na madrugada desta sexta-feira na pista doo aeroporto JFK, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O fogo foi causado por uma explosão em uma das turbinas do avião. Os bombeiros que ficam de prontidão no aeroporto agiram rapidamente e apagaram as chamas. De acordo com um comunicado do aeroporto, não há vítimas.

O voo da Argentina Airlines estava taxiado para decolar rumo a Buenos Aires quando uma das turbinas explodiu expelindo chamas e faíscas. Imagens captadas por passageiros que estavam em outro avião registraram o momento da explosão, que praticamente cobriu o avião de chamas e faíscas, mas incendiou apenas a turbina.

Fonte: MSN.

