Avião pilotado por italiano é apreendido com R$ 4,6 milhões em malas de dinheiro após pouso forçado em MT

Avião com R$ 4,6 milhões em malas de dinheiro foi apreendido após pouso forçado em Alta Floresta — Foto: Polícia Civil de Alta Floresta (MT) Piloto foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. Avião saiu de SP e iria para o Pará, onde piloto compraria ouro. Um avião com R$ 4,6 milhões em malas de dinheiro foi apreendido nesse domingo (30) em um aeroporto no município de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1º) pela Polícia Civil.

