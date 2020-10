Avião que caiu e pegou fogo estava certificado de aero navegabilidade cancelado desde 1999

Segundo consta no Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava com o Certificado de Aero navegabilidade (CA) cancelado. O procedimento não havia sido renovado desde 1999.(Foto:Arquivo)

A consulta aos dados públicos do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da ANAC mostra que a aeronave PT-NDL está registrada em nome de Isidoro Celso dos Santos e tem o certificado de aero navegabilidade cancelado desde 1999. Ainda segundo a ANAC, o motivo do cancelamento seria “irregularidade quanto à licença de estação”, sem dar mais detalhes. O acidente foi no dia 23 de setembro de 2020.

Investigação

Aeronáutica investiga acidente com aeronave em Novo Progresso

Segundo a Força Aérea Brasileira, o objetivo da investigação realizada pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

Investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), em Belém, realizaram a coleta de dados sobre a ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-NDL no dia 23 de Setembro de 2020 em Novo Progresso, no Pará.

Leia mais:Avião cai em fazenda próximo a pista da pedreira em Novo Progresso

*Aeronáutica investiga acidente com aeronave em Novo Progresso, no PA

**Avião que fez pouso forçado degolou um animal em Novo Progresso

Conforme o Jornal Folha do Progresso, já informou, aeronave teve pane minutos após à decolagem da pista da pedreira com destino a garimpo. A apuração inicial que havia óleo diesel na carga, a Agência de Voo Metralha, negou e disse para o Jornal Folha do progresso que estava com carga de alimentos. O Piloto (não teve nome divulgado) não se feriu.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...