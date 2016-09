Avião que caiu em Novo Progresso não estava apto a operar, diz Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta sexta-feira (16) que a aeronave monomotor de prefixo PT-NCJ, não tinha permissão para voar. O avião caiu na tarde de quinta-feira (15) na área urbana do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, transportava mais pessoas que o permitido. Quatro pessoas morreram no acidente. O prefixo do avião foi confirmado pelo Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I).

Segundo a Polícia Civil, o avião decolou de um garimpo da região rural do município com destino à sede da cidade e o acidente teria ocorrido durante a tentativa de pouso da aeronave. Outros três ocupantes da aeronave ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Novo Progresso, de onde serão transferidos para o estado do Mato Grosso a pedido da família.

Leia Também:Quatro pessoas morrem após queda de avião de pequeno porte em Novo Progresso

*Quatro corpos do acidente com aeronave são transladados

*Avião monomotor cai próximo da pista em Novo Progresso

De acordo com o registro do veículo na Anac, a aeronave poderia transportar três passageiros, além da tripulação, mas sete pessoas estavam a bordo do avião no momento da queda. Ainda segundo a Anac, a aeronave estava com a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) vencida, e, por consequência, o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso.

Por G1 O Globo .com

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...